Гигантская репка и козел в куртке: художник поделился артами «Бюро Контроля Аномалий»

«Он источает особые споры хлебной плесени, способные влиять на нервную систему людей и животных. Зараженный человек медленно теряет рассудок и начинает повторять только одну фразу — „Хлеб всему голова“. Именно это произошло с сотрудником, подписывающим фото (он изначально воспринял происходящее как телепатию). Кроме того, с помощью спор Колобок приспособился к отсутствию конечностей — он способен взять под контроль любое существо, становясь его „головой“ (как на примере с Лешим)».

Евгений Зубков