Гигантская репка и козел в куртке: художник поделился артами «Бюро Контроля Аномалий»

Российский художник Евгений Зубков показал в своем телеграм-канале новые арты. Он назвал серию изображений как рассекреченные материалы «Бюро Контроля Аномалий». Все картинки стилизованы под архивные снимки.
На них — гигантская репка, длинноногий Леший, мутировавший Колобок и козел в курточке. Самую высокую угрозу представляет Леший: «Является эволюционировавшим „Колобком“, вступившим в симбиоз с неким более примитивным организмом. Вероятно, обладает телепатическими способностями».
В комментариях под постом Зубков рассказал, что уже начал прописывать выдуманную вселенную, охарактеризовав ее «лютой». Художник также поделился историей эволюции Колобка.
В ноябре 2020 года Зубков поделился серией артов о жизни Человека-паука в Сибири. По словам художника, он придумал своего Северного паука еще в детстве, когда сам жил в Сибири и смотрел мультсериал о супергерое.