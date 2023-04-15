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Гигантская репка и козел в куртке: художник поделился артами «Бюро Контроля Аномалий»

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:52

Российский художник Евгений Зубков показал в своем телеграм-канале новые арты. Он назвал серию изображений как рассекреченные материалы «Бюро Контроля Аномалий». Все картинки стилизованы под архивные снимки.

На них — гигантская репка, длинноногий Леший, мутировавший Колобок и козел в курточке. Самую высокую угрозу представляет Леший: «Является эволюционировавшим „Колобком“, вступившим в симбиоз с неким более примитивным организмом. Вероятно, обладает телепатическими способностями».

В комментариях под постом Зубков рассказал, что уже начал прописывать выдуманную вселенную, охарактеризовав ее «лютой». Художник также поделился историей эволюции Колобка.

«Он источает особые споры хлебной плесени, способные влиять на нервную систему людей и животных. Зараженный человек медленно теряет рассудок и начинает повторять только одну фразу — „Хлеб всему голова“. Именно это произошло с сотрудником, подписывающим фото (он изначально воспринял происходящее как телепатию). Кроме того, с помощью спор Колобок приспособился к отсутствию конечностей — он способен взять под контроль любое существо, становясь его „головой“ (как на примере с Лешим)».
Евгений Зубков

В ноябре 2020 года Зубков поделился серией артов о жизни Человека-паука в Сибири. По словам художника, он придумал своего Северного паука еще в детстве, когда сам жил в Сибири и смотрел мультсериал о супергерое.

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Евгений Зубков
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