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Джонни Гринвуд из Radiohead начал продавать собственное оливковое масло

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:36

Соло-гитарист группы Radiohead Джонни Гринвуд запустил в производство оливковое масло, сделанное на собственной ферме в итальянском регионе Ле-Марке. Об этом сообщает NME.

Масло Greenwood Oil продается на сайте Radiohead W.A.S.T.E. Дизайном этикетки занимался давний друг группы и художник Стэнли Донвуд. Стоимость одной бутылки составляет 60 фунтов стерлингов (около 6000 рублей).

«Это всего несколько бутылок, но я очень горжусь конечным продуктом, ведь это то, чем, похоже, занимаются рок-звезды неопределенного возраста. <…> Вызывает привыкание собирать и давить этот славный плод и проводить все больше и больше времени с итальянскими друзьями в этой прекрасной стране», — сказал Гринвуд.

Музыкант завершил свое обращение к поклонникам на итальянском языке: «Mejo de cusci’ non se trova. Jemo a manga!» («Лучше этого ничего не найти. Пойдемте есть!»).

В марте стало известно, что Radiohead выпустят новый материал в течение «пары следующих лет». Последний к текущему моменту полноформатный альбом Radiohead «A Moon Shaped Pool» увидел свет в 2016-м. В читательском голосовании «Афиши Daily» он занял вторую строчку в списке лучших записей года — уступила пластинка лишь финальной работе Дэвида Боуи «Blackstar».

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