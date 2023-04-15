Джонни Гринвуд из Radiohead начал продавать собственное оливковое масло

Соло-гитарист группы Radiohead Джонни Гринвуд запустил в производство оливковое масло, сделанное на собственной ферме в итальянском регионе Ле-Марке. Об этом сообщает NME.
Масло Greenwood Oil продается на сайте Radiohead W.A.S.T.E. Дизайном этикетки занимался давний друг группы и художник Стэнли Донвуд. Стоимость одной бутылки составляет 60 фунтов стерлингов (около 6000 рублей).
«Это всего несколько бутылок, но я очень горжусь конечным продуктом, ведь это то, чем, похоже, занимаются рок-звезды неопределенного возраста. <…> Вызывает привыкание собирать и давить этот славный плод и проводить все больше и больше времени с итальянскими друзьями в этой прекрасной стране», — сказал Гринвуд.
Музыкант завершил свое обращение к поклонникам на итальянском языке: «Mejo de cusci’ non se trova. Jemo a manga!» («Лучше этого ничего не найти. Пойдемте есть!»).
В марте стало известно, что Radiohead выпустят новый материал в течение «пары следующих лет». Последний к текущему моменту полноформатный альбом Radiohead «A Moon Shaped Pool» увидел свет в 2016-м. В читательском голосовании «Афиши Daily» он занял вторую строчку в списке лучших записей года — уступила пластинка лишь финальной работе Дэвида Боуи «Blackstar».