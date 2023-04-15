Джонни Гринвуд из Radiohead начал продавать собственное оливковое масло

«Это всего несколько бутылок, но я очень горжусь конечным продуктом, ведь это то, чем, похоже, занимаются рок-звезды неопределенного возраста. <…> Вызывает привыкание собирать и давить этот славный плод и проводить все больше и больше времени с итальянскими друзьями в этой прекрасной стране», — сказал Гринвуд.