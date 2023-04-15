РКН составил протоколы на российские видеосервисы по нарушению закона об ЛГБТ

Против российских аудиовизуальных сервисов, транслирующих телеканалы, Movix и Peers.TV составили административные протоколы по нарушению закона о полном запрете пропаганды ЛГБТ. Об этом РБК сообщили в Роскомнадзоре.
За правонарушение по части 2 статьи 6.21.2 КоАП сервисам грозит штраф в размере от 1 млн до 4 млн рублей либо приостановка деятельности на 90 суток. В чем именно РКН выявил нарушения, представители не уточнили.
Регулятор выявил подобные нарушения у еще 15 других аудиовизуальных сервисов, но уточнять их названия не стал. В отношении них тоже составят административные протоколы, добавили там.
Сейчас онлайн-сервисы обязаны исключать все материалы с так называемой ЛГБТ-пропагандой, а также предусматривать введение ограничений на доступ к материалам с демонстрацией ЛГБТ для несовершеннолетних, «чтобы ребенок гарантированно не мог отключить возрастные ограничения или изменить их настройки», пояснили РБК в Роскомнадзоре.
«Ожидаемо, что пока не весь контент соответствует требованиям, так что выявлению нарушений Роскомнадзором я не удивлен. Ответственность как со стороны производителей контента, так и со стороны платформ теперь выросла в разы, но всегда можно что‑то пропустить», — заявил глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. С момента вступления закона в силу ограничения сильно повлияли на рынок онлайн-кинотеатров и киностудий, отметил он.
Закон о полном запрете гей-пропаганды вступил в силу 6 декабря 2022 года. Он запрещает пропаганду «нетрадиционных сексуальных отношений» среди всех граждан вне зависимости от возраста. Такие материалы нельзя размещать в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино.
Среди подростков нельзя распространять любую информацию об ЛГБТ, а также призывы к смене пола. Кроме того, закон ставит под запрет пропаганду педофилии. За распространение гей-пропаганды положены штрафы: для физлиц до 400 тыс. рублей, для юрлиц — до 5 млн.