РКН составил протоколы на российские видеосервисы по нарушению закона об ЛГБТ

«Ожидаемо, что пока не весь контент соответствует требованиям, так что выявлению нарушений Роскомнадзором я не удивлен. Ответственность как со стороны производителей контента, так и со стороны платформ теперь выросла в разы, но всегда можно что‑то пропустить», — заявил глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. С момента вступления закона в силу ограничения сильно повлияли на рынок онлайн-кинотеатров и киностудий, отметил он.