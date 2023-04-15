Восьмой сезон «Футурамы» выйдет этим летом

Восьмой сезон мультсериала «Футурама» выйдет летом 2023 года на Hulu. Об этом пишет ComicBook.com со ссылкой на пресс-релиз стриминг-сервиса.
Озвучивать любимых персонажей вновь будут Билли Уэст, Кэти Сагал, Тресс МакНилл, Морис ЛаМарш, Лорен Том, Фил ЛаМарр и Дэвид Эрнан и Джон ДиМаджо.
«Футурама» завершилась в 2013 году эпизодом «Тем временем». В нем Фрай и Лала смогли жить полной жизнью, пока весь мир был заморожен во времени. В последние минуты эпизода профессор Хьюберт Фарнсворт предлагает паре вернуться в свой мир. Теперь поклонники гадают, сохранятся ли отношения Фрая и Лилы в восьмом сезоне или перезагрузка начнет все с чистого листа.
Продолжение шоу разрабатывали его создатели Дэвид С.Коэн и Мэтт Грейнинг. «Футурама» рассказывает о жизни доставщика пиццы Филипа Фрая, который случайно заморозил себя в последний день 1999 года и проснулся тысячу лет спустя. В своей новой жизни он встретил одноглазую мутантку Лилу и робота Бендера, которые стали его друзьями.