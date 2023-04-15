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Рядом с премьером Японии прогремел взрыв. Его осуществил 24-летний Рюдзи Кимура из города Каваниси

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:30

Вблизи проведения публичного выступления премьер-министра Японии Фумио Кисиды прогремел взрыв. Об этом сообщил телеканал NHK.

«Около 11:30 (5:30 мск) премьер-министр Фумио Кисида завершил осмотр рыболовецкого порта Саигасаки в городе Вакаяма и должен был выступить публично, но сразу перед этим прозвучал сильный звук взрыва», — сказано в заявлении телеканала.

Неизвестный кинул перед выступлением Кисиды предмет, похожий на дымовую шашку или сигнальную ракету, который затем взорвался. Во время инцидента глава правительства разговаривал с кандидатом от правящей Либерально-демократической партии на дополнительных выборах в нижнюю палату.

Кисида был эвакуирован и доставлен в полицейское управление Вакаямы, ему ничего не угрожает. Нападавший был задержан сотрудниками службы безопасности. Им оказался 24-летний Рюдзи Кимура из города Каваниси на западе страны. При задержании у него изъяли цилиндрический предмет, который, предположительно, является взрывным устройством. Во время допроса он отказался отвечать на вопросы.

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