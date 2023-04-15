Рядом с премьером Японии прогремел взрыв. Его осуществил 24-летний Рюдзи Кимура из города Каваниси

Кисида был эвакуирован и доставлен в полицейское управление Вакаямы, ему ничего не угрожает. Нападавший был задержан сотрудниками службы безопасности. Им оказался 24-летний Рюдзи Кимура из города Каваниси на западе страны. При задержании у него изъяли цилиндрический предмет, который, предположительно, является взрывным устройством. Во время допроса он отказался отвечать на вопросы.