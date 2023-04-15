В России учредили Ассоциацию профессионалов игровой индустрии. Она должна поддержать разработчиков

В Минцифры подчеркнули, что поддерживают создание организации и намерены активно с ней сотрудничать. «Большой потенциал развития российского геймдева не вызывает сомнений: уже сейчас мы видим яркие примеры мирового успеха отечественных продуктов», — добавили в министерстве.