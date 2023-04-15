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В России учредили Ассоциацию профессионалов игровой индустрии. Она должна поддержать разработчиков

Дарья Мельникова
Сегодня в 09:42

В России была учреждена ассоциация индустрии оперирования и разработки игр (АПРИОРИ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные САПРК.

Гендиректором ассоциации стал Александр Михеев, занимающий должность директора по продукту в VK.Play. Учредителями АПРИОРИ являются компании VK, Astrum Entertainment, United Games и другие организации, пишет «Коммерсант» со ссылкой на собеседника в игровой индустрии.

Ассоциация будет оказывать поддержку игровой отрасли, а также будет заниматься координацией общественных и государственных инициатив. «Создание центра индустриальной экспертизы позволит вывести взаимодействие разработчиков игр с государством на качественно иной уровень и даст возможность эффективнее отстаивать интересы представителей игровой индустрии», — заявил Михеев.

В Минцифры подчеркнули, что поддерживают создание организации и намерены активно с ней сотрудничать. «Большой потенциал развития российского геймдева не вызывает сомнений: уже сейчас мы видим яркие примеры мирового успеха отечественных продуктов», — добавили в министерстве.

За последние полгода АПРИОРИ — это уже вторая отраслевая ассоциация, объединяющая российских разработчиков видеоигр. В декабре была создана АНО «Организация развития видеоигровой индустрии», гендиректором которой значится Василий Овчинников.

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