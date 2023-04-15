Рекламные бюджеты на продвижение «Вызова» и «Чебурашки» превысили 170 млн рублей

На продвижение «Чебурашки», собравшего в прокате рекордную кассу в размере 6,77 млрд рублей, было потрачено 82 млн рублей. Картина продвигалась по таким телеканалам, как «Первый», «Пятница», «Мульт», «Солнце», «Россия 1», «Матч ТВ» и другие, а также по радио и в печатной прессе.