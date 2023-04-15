Рекламные бюджеты на продвижение «Вызова» и «Чебурашки» превысили 170 млн рублей

На продвижение фильмов «Вызов» и «Чебурашка» потратили колоссальные суммы. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на президента Mediaplus Group Russia Олега Волкоша.
Рекламный бюджет «Вызова» составил около 91 млн рублей. При этом лента продвигалась в основном на «Первом канале», а также через рассылку на «Госуслугах».
На продвижение «Чебурашки», собравшего в прокате рекордную кассу в размере 6,77 млрд рублей, было потрачено 82 млн рублей. Картина продвигалась по таким телеканалам, как «Первый», «Пятница», «Мульт», «Солнце», «Россия 1», «Матч ТВ» и другие, а также по радио и в печатной прессе.
Оценки других экспертов разнятся. Так в NMi Group считают, что за период с ноября 2022 года по февраль 2023-го рекламный бюджет у «Чебурашки» составил порядка 49,8 млн рублей, у «Вызова» за такое же число дней — 58 млн.
«Вызов» — первый художественный фильм, снятый в космосе, заявляют авторы проекта. Главную роль в картине исполнила Юлия Пересильд. Она сыграла кардиохирурга Женю, которая отправляется на МКС, чтобы сделать срочную операцию на сердце космонавту Иванову (Олег Новицкий). Премьера — 20 апреля.