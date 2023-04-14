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Тесса Томпсон сыграет главную роль в фильме «Гедда Габлер» Нии ДаКосты

Юлия Онодэра
Сегодня в 02:07

Звезда сериала «Мир Дикого Запада» Тесса Томпсон исполнит главную роль в фильме «Гедда Габлер» Нии ДаКосты («Кэндимен», «Лесок») — экранизации одноименной пьесы классика норвежской литературы Генрика Ибсена. Об этом сообщил THR.

Ленту поставят кинокомпании Orion Pictures и Plan B. ДаКоста выступит режиссером, сценаристом и продюсером проекта. Среди других продюсеров — Габриэль Надиг, Томпсон, Кишори Раджан и Майкл Констабль.

Томпсон сыграет Гедду Габлер — дочь генерала, мечтающую о возвышенном и прекрасном и отторгающей все земное. По сюжету пьесы героиня становится заложницей традиционного общества и брака — и тогда решается на страшную месть миру.

Ранее в образе Гедды Габлер в кино представали Ингрид Бергман, Гленда Джексон и многие другие актрисы. На театральной сцене роль Гедды исполняли Мэгги Смит, Кейт Бланшетт, Розамунд Пайк.

Норвежский драматург Генрик Ибсен написал пьесу «Гедда Габлер» в конце XIX века. Впервые она была поставлена в Мюнхене в 1881 году и стала одним из поздних и наиболее известных произведений Ибсена.

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Тесса ТомпсонГенрик ИбсенИнгрид БергманГленда ДжексонМэгги СмитКейт Бланшетт
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