Реклама
Новости

Оливия Уайлд поставит сериал по мотивам романов Дженнифер Иган

Юлия Онодэра
Сегодня в 01:37

Американская актриса и режиссер Оливия Уайлд снимет сериал по мотивам романов Дженнифер Иган «Время смеется последним» и «Конфетный дом». Об этом сообщил Deadline.

Шоу выпустит кинокомпания А24. Исполнительными продюсерами проекта станут Уайлд и Дженнифер Фокс. Вместе они экранизируют книгу, получившую в 2011 году Пулитцеровскую премию, и ее продолжение.

«Время смеется последним» рассказывает 13 взаимосвязанных историй, которые так или иначе касаются главу звукозаписывающей компании Бенни Салазара и его помощницу Сашу. «Конфетный дом» продолжает истории некоторых персонажей.

Когда сериал выйдет на экраны, пока неясно. Также неизвестно, какой актерский состав примет участие в съемках.

Оливия Уайлд известна прежде всего как актриса, снявшаяся в таких лентах как «Вавилон» и «Трон: Наследие». Тем не менее, она сняла несколько работ в качестве режиссера. Ее полнометражным дебютом стала картина «Образование», а в 2022 году Уайлд представила фильм «Не беспокойся, дорогая» с Флоренс Пью и Гарри Стайлзом.

расскажите друзьям
люди
Оливия УайлдДженнифер Фокс
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»