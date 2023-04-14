Оливия Уайлд поставит сериал по мотивам романов Дженнифер Иган

Оливия Уайлд известна прежде всего как актриса, снявшаяся в таких лентах как «Вавилон» и «Трон: Наследие». Тем не менее, она сняла несколько работ в качестве режиссера. Ее полнометражным дебютом стала картина «Образование», а в 2022 году Уайлд представила фильм «Не беспокойся, дорогая» с Флоренс Пью и Гарри Стайлзом.