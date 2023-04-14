Оливия Уайлд поставит сериал по мотивам романов Дженнифер Иган

Американская актриса и режиссер Оливия Уайлд снимет сериал по мотивам романов Дженнифер Иган «Время смеется последним» и «Конфетный дом». Об этом сообщил Deadline.
Шоу выпустит кинокомпания А24. Исполнительными продюсерами проекта станут Уайлд и Дженнифер Фокс. Вместе они экранизируют книгу, получившую в 2011 году Пулитцеровскую премию, и ее продолжение.
«Время смеется последним» рассказывает 13 взаимосвязанных историй, которые так или иначе касаются главу звукозаписывающей компании Бенни Салазара и его помощницу Сашу. «Конфетный дом» продолжает истории некоторых персонажей.
Когда сериал выйдет на экраны, пока неясно. Также неизвестно, какой актерский состав примет участие в съемках.
Оливия Уайлд известна прежде всего как актриса, снявшаяся в таких лентах как «Вавилон» и «Трон: Наследие». Тем не менее, она сняла несколько работ в качестве режиссера. Ее полнометражным дебютом стала картина «Образование», а в 2022 году Уайлд представила фильм «Не беспокойся, дорогая» с Флоренс Пью и Гарри Стайлзом.