Путин подписал закон о упрощенном признании военных погибшими и пропавшими без вести

Президент России Владимир Путин подписал закон об упрощенном признании военных погибшими и пропавшими без вести. Об этом стало известно из публикации на сайте правовой информации.
Закон позволяет признать пропавшим без вести человека, если о его месте пребывания ничего не известно в течение полугода. Еще спустя три месяца военнослужащего можно будет объявить умершим.
В случае, если военный участвовал в событии, которое дает основания предполагать его гибель, то его разрешат признать умершим через шесть месяцев. Ранее эта процедура занимала два года с момента окончания боевых действий.
Эти правила коснутся случаев гибели и пропажи военнослужащих, возникших после 24 февраля 2022 года. Они позволят близким погибших получить доступ к наследству, а также социальным выплатам и компенсациям ранее.
Другой закон, подписанный Путиным, разрешит выдавать документы о смерти участника военной операции не только медорганизациям, но и «другим уполномоченным лицом».