Реклама
Новости

Amazon Studios может возродить «Робокопа», «Блондинку в законе» и «Звездные врата»

Илья Голубев
Вчера в 22:49

Как сообщает Deadline со ссылкой на источники, Amazon Studios может перезапустить кинофраншизы «Робокоп», «Блондинка в законе», «Звездные врата» и некоторые другие, менее известные в России, но оттого не менее важные для мирового киноискусства.

В марте прошлого года Amazon Studios выкупила за 8,5 млрд долларов активы кинокомпании MGM, у которой за 100 лет существования накопилось солидное портфолио фильмов (в которое и входят вышеупомянутые киновселенные). В том числе

Как пишет Deadline, «Робокоп», «Блондинка в законе» и «Звездные врата» безумно нравятся некоторым топ-менеджерам Amazon Studios, и они с энтузиазмом относятся к возрождению этих франшиз. Энтузиазм подогревается возможностями взять в актерские составы проектов отличных артистов, уже работающих или работавших со студией.

Пока точно неизвестно, что ждет эти громкие названия. Однако, для некоторых жемчужин киноколлекции MGM Amazon Studios приготовила релизы и для телевидения и стриминговых сервисов, и для больших экранов. Хотя что‑то из этого получит свои фильмы, а что‑то — шоу. «Робокоп», вероятно, получит и шоу, и полнометражную ленту.

расскажите друзьям
теги
Amazon
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»