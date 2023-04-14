Amazon Studios может возродить «Робокопа», «Блондинку в законе» и «Звездные врата»

В марте прошлого года Amazon Studios выкупила за 8,5 млрд долларов активы кинокомпании MGM, у которой за 100 лет существования накопилось солидное портфолио фильмов (в которое и входят вышеупомянутые киновселенные). В том числе
Как пишет Deadline, «Робокоп», «Блондинка в законе» и «Звездные врата» безумно нравятся некоторым топ-менеджерам Amazon Studios, и они с энтузиазмом относятся к возрождению этих франшиз. Энтузиазм подогревается возможностями взять в актерские составы проектов отличных артистов, уже работающих или работавших со студией.
Пока точно неизвестно, что ждет эти громкие названия. Однако, для некоторых жемчужин киноколлекции MGM Amazon Studios приготовила релизы и для телевидения и стриминговых сервисов, и для больших экранов. Хотя что‑то из этого получит свои фильмы, а что‑то — шоу. «Робокоп», вероятно, получит и шоу, и полнометражную ленту.