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«Супербратья Марио. Фильм» поставил рекорды по сборам всего за полторы недели проката

Илья Голубев
Вчера в 22:10

Полнометражный мультфильм «Супербратья Марио. Фильм» («Super Mario Bros. Movie») всего за полторы недели преодолел отметку в полмиллиарда и собрал 508,7 млн долларов в мировом прокате, сообщает Variety.

Во-первых, это уже самая кассовая картина 2023 года (посмотрим, удастся ли ему сохранить это звание). Во-вторых, это самая кассовая адаптация видеоигр в истории. Что, впрочем, не удивительно, учитывая бешеную популярность великой серии игр Nintendo о братьях Марио, по мотивам которой мультфильм и снят.

Сюжет рассказывает о братьях-водопроводчиках Марио и Луиджи, которые волей судьбы попадают в незнакомый им сказочный мир. Они встречают принцессу Пич и помогают ей спасти королевство от злодея Боузера.

У мультфильма по-настоящему звездный состав: Крис Пратт озвучил Марио (и стал объектом критики многих зрителей), Аня Тейлор-Джой — принцессу Пич, Сет Роген — Донки Конга, Луиджи — Чарли Дэй, а Джек Блэк стал голосом Боузера. Кстати, песня Джека Блэка «Peaches» из мультфильма в этом году отправится на соискание премии «Оскар».

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