«Супербратья Марио. Фильм» поставил рекорды по сборам всего за полторы недели проката

Во-первых, это уже самая кассовая картина 2023 года (посмотрим, удастся ли ему сохранить это звание). Во-вторых, это самая кассовая адаптация видеоигр в истории. Что, впрочем, не удивительно, учитывая бешеную популярность великой серии игр Nintendo о братьях Марио, по мотивам которой мультфильм и снят.