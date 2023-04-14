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Возвращение в детство в печальном клипе The National и Фиби Бриджерс «Your Mind Is Not Your Friend»

Илья Голубев
Сегодня в 21:12

Американская инди-рок-группа The National и певица Фиби Бриджерс выпустили клип на совместный трек «Your Mind Is Not Your Friend». Композиция войдет в грядущий девятый альбом The National «First Two Pages of Frankenstein», релиз которого запланирован на 28 апреля.

Это четвертый и последний сингл с пластинки. Группа описывает его как «противостояние и путаница между привычками и давящей склонности к анализу». Фронтмен группы Мэтт Бернингер написал ее в момент творческого кризиса (поэтому она и рассказывает, что «сознание тебе не приятель»).

Буквально неделю назад певица Фиби Бриджерс в составе трио Boygenius выпустила дебютный мини-альбом «The Record», который мы настоятельно рекомендуем оценить (почему — вы можете прочитать здесь).

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Мэтт Бернингер
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