Возвращение в детство в печальном клипе The National и Фиби Бриджерс «Your Mind Is Not Your Friend»

Это четвертый и последний сингл с пластинки. Группа описывает его как «противостояние и путаница между привычками и давящей склонности к анализу». Фронтмен группы Мэтт Бернингер написал ее в момент творческого кризиса (поэтому она и рассказывает, что «сознание тебе не приятель»).