В Казани суд отказался рассматривать дело ЛГБТ-блогера Гелы Гогишвили

Мировой суд Вахитовского судебного района Казани отказался рассматривать дело ЛГБТ-блогера Гелы Гогишвили. Об этом сообщил «Коммерсант».
Дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП вернули в полицию. Гогишвили обвинили в распространении среди несовершеннолетних информации о «нетрадиционных сексуальных отношениях».
Согласно обвинению, блогеру грозит штраф от 100 до 200 тыс. рублей. Поводом для обвинения стали страницы молодого человека в соцсетях, которые он вел вместе со своим возлюбленным — гражданином Китая Сюй Хаояном.
5 апреля обоих мужчин задержали в Казани. Сюй Хаояна осудили за пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних на семь суток ареста. После ареста Сюй Хаояна депортируют из России.
Только самое интересное — у нас в твиттере
расскажите друзьям