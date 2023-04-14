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В Казани суд отказался рассматривать дело ЛГБТ-блогера Гелы Гогишвили

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:48

Мировой суд Вахитовского судебного района Казани отказался рассматривать дело ЛГБТ-блогера Гелы Гогишвили. Об этом сообщил «Коммерсант».

Дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП вернули в полицию. Гогишвили обвинили в распространении среди несовершеннолетних информации о «нетрадиционных сексуальных отношениях».

Согласно обвинению, блогеру грозит штраф от 100 до 200 тыс. рублей. Поводом для обвинения стали страницы молодого человека в соцсетях, которые он вел вместе со своим возлюбленным — гражданином Китая Сюй Хаояном.

5 апреля обоих мужчин задержали в Казани. Сюй Хаояна осудили за пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних на семь суток ареста. После ареста Сюй Хаояна депортируют из России.

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