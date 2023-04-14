Cypress Hill выступят с Лондонским симфоническим оркестром. И это уже было в «Симпсонах»

Участники легендарной хип-хоп-группы Cypress Hill объявили, что воплотят в реальность шутку об их коллективе из мультсериала «Симпсоны», пишет NME.
Шутка была показана 27 лет назад, в 24-м эпизоде 7-го сезона. Эпизод назывался «Homerpalooza», в нем была показана пародия на реально существующий фестиваль Lollapalooza — Hullabalooza.
По сюжету Гомер Симпсон выступает с одной из групп в качестве талисмана (на выступлениях ему в живот стреляли из пушки). В какой‑то момент зрителям показывают закулисье фестиваля, где ожидают своей очереди, в частности, Cypress Hill, Smashing Pumpkins и Sonic Youth.
К ним вместе с Лондонским симфоническим оркестром заходит один из организаторов фестиваля и заявляет, что кто‑то заказал оркестр. Cypress Hill недолго советуются между собой, после чего признают свою вину. В итоге они играют с оркестром фрагмент своего хита «Insane in the Brain»
Группа пообещала организовать концерт с Лондонским симфоническим оркестром во второй половине этого года в честь 30-летия (!) своего культового альбома «Black Sunday». Кроме того, перед этим, в июле, они отыграют концерт совместно с Симфоническим оркестром Колорадо.