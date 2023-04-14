Cypress Hill выступят с Лондонским симфоническим оркестром. И это уже было в «Симпсонах»

К ним вместе с Лондонским симфоническим оркестром заходит один из организаторов фестиваля и заявляет, что кто‑то заказал оркестр. Cypress Hill недолго советуются между собой, после чего признают свою вину. В итоге они играют с оркестром фрагмент своего хита «Insane in the Brain»