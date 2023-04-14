Суд принял решение по делу Lil Yachty и NFT-площадки, заработавшей миллионы на его имени

Американский рэпер Майлс Паркс МакКоллум, он же Lil Yachty, подал в суд на NFT-маркетплейс Opulus около года назад, и теперь суд вынес постановление по этому делу, сообщает издание Rolling Stone.
Согласно опубликованным документам, Lil Yachty обвиняет команду Opulus в том, что их музыкальный сервис Ditto Music выпустил NFT-коллекцию, обозначив рэпера своим главным партнером и заработав в итоге 6,5 млн долларов.
Действительно, год назад музыкант и сервис вели переговоры о партнерстве и его участии в проекте, однако в итоге он отказался от сотрудничества.
Уточняется, что суд принял первоначальное решение по иску, но не огласил его. Сторонам дали 45 дней на возможность уладить конфликт.
Сам Lil Yachty не чужд блокчейну: в декабре 2020 года он запустил собственную криптовалюту YachtyCoin на основе Etherium. А последний на данный момент его альбом вышел в январе этого года.