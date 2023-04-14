Netflix показал трейлер документалки о Клеопатре. Его раскритиковали за темный цвет кожи царицы

«Этот документальный проект популяризирует афроцентризм — идеологию, которая утверждает, что темнокожие африканцы были подлинными египтянами. Почему это опасно? Афроцентризм продвигает идею о возвращении африканцев в Египет и изгнании нас, египтян, потому что мы „украли“ их историю и культуру. Афроценризм утверждает, что фараоны и древние египтяни были полностью темнокожими», — заявила пользовательница Twitter.