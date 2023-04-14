Netflix показал трейлер документалки о Клеопатре. Его раскритиковали за темный цвет кожи царицы

На ютуб-канале стримингового сервиса Netflix опубликовали трейлер документального фильма о египетской царице Клеопатре из серии «Африканские королевы». Лента подверглась критике еще до премьеры за искажение истории.
Зрителей возмутил выбор актрисы на роль царицы. Ее в проекте сыграла темнокожая артистка Адель Джеймс. Ее участие в фильме обусловлено теорией о том, что у Клеопатры было африканское происхождение.
Однако многие историки не согласны с этой версией. Клеопатра, как утверждают ученые, происходила из македонской династии Птолемеев, то есть была гречанкой.
«Ее родным языком был греческий койне. Она была единственным правителем династии Птолемеев, кто выучил египетский», — отметило издание Greek City Times.
Археолог Мухаммед Шаабан подчеркнул, что Клеопатра намеренно изображала себя как истинную египтянку, желая одобрения народа. Кроме того она «видела себя священным потомком богини Исиды и считала себя наследницей ее магии», добавил специалист.
«Похоже, что фильм основан на утверждениях римских источников, искажающих образ египетской царицы греческого происхождения и представляющих ее как злую египетскую негритянку», — заявил ученый.
По мнению Шаабана, «настойчивость создателей фильма в том, что царица Клеопатра была темнокожей, есть не что иное как поощрение африканского централизма». С таким мнением согласны критики документальной ленты в соцсетях.
«Этот документальный проект популяризирует афроцентризм — идеологию, которая утверждает, что темнокожие африканцы были подлинными египтянами. Почему это опасно? Афроцентризм продвигает идею о возвращении африканцев в Египет и изгнании нас, египтян, потому что мы „украли“ их историю и культуру. Афроценризм утверждает, что фараоны и древние египтяни были полностью темнокожими», — заявила пользовательница Twitter.