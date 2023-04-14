В Госдуму внесли законопроект о штрафах за пересылку финансовых данных через зарубежные мессенджеры

В Госдуму внесли законопроект об ответственности за пересылку персональной и финансовой информации через зарубежные мессенджеры. Об этом сообщил депутат Антон Горелкин.
Он заявил, что запрет на отправление финансовых документов уже вступил в силу с 1 марта. Ограничения коснулись сведений о банковских счетах и вкладах, данных о переводах и оказания финансовых услуг через мессенджеры, в том числе Telegram, WhatsApp, Viber и Snapchat.
Новая инициатива предлагает штрафовать нарушителей. Должностных лиц хотят штрафовать на сумму от 30 до 50 тыс. рублей, юридических — от 100 до 700 тыс. «Наказывать госслужащих за использование этих мессенджеров в личных целях никто не собирается», — пояснил Горелкин.
«Этот законопроект нужен для решения более глобальных задач, о которых я не раз уже высказывался: сместить акценты в сторону российских альтернатив», — заявил парламентарий.
Изменения предлагается внести в связи с тем, что некоторые банки решили организовать онлайн-банкинг внутри мессенджеров. Среди этих банков есть те, которые не могут из‑за санкций США размещать свои мобильные приложения в App Store и Google Play.