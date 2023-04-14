В Госдуму внесли законопроект о штрафах за пересылку финансовых данных через зарубежные мессенджеры

Он заявил, что запрет на отправление финансовых документов уже вступил в силу с 1 марта. Ограничения коснулись сведений о банковских счетах и вкладах, данных о переводах и оказания финансовых услуг через мессенджеры, в том числе Telegram, WhatsApp, Viber и Snapchat.