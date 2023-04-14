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В Думе ищут способы запретить артистам с антивоенной позицией и иноагентам получать доход в России

Виктория Шанина
Сегодня в 17:16

В Госдуме создали рабочую группу, которая придумает способ запретить уехавшим из России артистам с антивоенной позицией и иноагентам получать доход в России. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на телеграм-канал вице-спикера нижней палаты парламента Петра Толстого, который вошел в состав этой группы (на момент написания этой новости соответствующий пост в канале Толстого «Афиша Daily» не обнаружила).

По его словам, группа нацелена найти справедливое решение в «крайне тонкой и деликатной» сфере. Хотя в Госдуму поступают и радикальные предложения.

«Потому что негоже зарабатывать деньги в стране, которую ты ненавидишь. А уж тем более, когда речь идет о доказанных фактах поддержки ВСУ из заработанных в России средств», — заявил депутат.

Группу возглавила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Также в нее вошли Василий Пискарев, Павел Крашенинников, Александр Хинштейн и Елена Ямпольская.

Последняя сказала: «Я очень рада, что решение о создании рабочей группы принято… И, конечно, что пакет предложений, сформированный по итогам совещания депутатов нашего комитета (по культуре) с представителями исполнительной власти, особенно правоохранительных ведомств, станет базисом для дальнейшей расширенной работы».

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