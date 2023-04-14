В Думе ищут способы запретить артистам с антивоенной позицией и иноагентам получать доход в России

В Госдуме создали рабочую группу, которая придумает способ запретить уехавшим из России артистам с антивоенной позицией и иноагентам получать доход в России. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на телеграм-канал вице-спикера нижней палаты парламента Петра Толстого, который вошел в состав этой группы (на момент написания этой новости соответствующий пост в канале Толстого «Афиша Daily» не обнаружила).