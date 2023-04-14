Публикуем эксклюзивный отрывок из драмы «Земля Алькаррас»

Публикуем эксклюзивный отрывок из испано-итальянской драмы «Земля Алькаррас», релиз которой состоится в российском прокате 20 апреля. Приобрести билеты на показ можно на «Афише».
Картина рассказывает о девочке Ирис и ее большой семье Соле. Они все вместе живут в доме на персиковой плантации без бумаг на нее. Их счастливое время подходит к концу, когда старый владелец фермы умирает, а его наследник решает сдать землю под новый бизнес. Для этого ему надо вырубить персиковый сад.
«Впервые в жизни Соле сталкиваются с неопределенностью будущего, и это вызывает раскол в их большой и дружной семье. Теперь они рискуют потерять больше, чем свой сад», — гласит синопсис проекта.
Мировая премьера «Земли Алькаррас» состоялась на Берлинском кинофестивале в 2022 году, где лента получила главный приз — «Золотой медведь» за лучший фильм. Драма также была выдвинута от Испании на соискание премии «Оскар».
Режиссером фильма выступила Карла Симон («Лето 1993-го»). В нем снялись непрофессиональные актеры из самого Алькарраса.