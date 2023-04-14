Публикуем эксклюзивный отрывок из драмы «Земля Алькаррас»

Картина рассказывает о девочке Ирис и ее большой семье Соле. Они все вместе живут в доме на персиковой плантации без бумаг на нее. Их счастливое время подходит к концу, когда старый владелец фермы умирает, а его наследник решает сдать землю под новый бизнес. Для этого ему надо вырубить персиковый сад.