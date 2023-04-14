Кластер «Октава» подготовил тур по Туле в честь своего 5-летия

Во время пешеходной экскурсии на следующий день участники праздничного тура прогуляются по центральной улице, заглянут в Тульский кремль и Кремлевский сад, а также послушают истории о тульских дворянах и местных артистах. А для тех, кто хочет посмотреть город самостоятельно, «Октава» подготовила рекомендации с самыми интересными местами Тулы и лучшими барами и рюмочными.