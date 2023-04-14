Кластер «Октава» подготовил тур по Туле в честь своего 5-летия

В конце апреля тульский творческий кластер «Октава» отмечает свой пятилетний юбилей. В честь этого события 22 и 23 апреля пройдут праздничные мероприятия и программа-путешествие по Туле, рассказали «Афише Daily» организаторы ивента.
Выезд в Тулу из Москвы запланирован на 8.00 22 апреля, а обратный автобус отправится вечером следующего дня. За этот уик-энд вы сможете не только посетить праздничную программу в «Октаве», но и посмотреть главные достопримечательности города, посетить местные музеи и рестораны, создать собственный парфюм в рамках мастер-класса и купить знаменитые тульские пряники.
Праздник в «Октаве» продлится практически весь день. Для гостей выступят группы Twin Scream, «Угарный газ», Lovanda, певица Тося Чайкина и другие. В павильоне пройдет открытие новой выставки современного искусства, посвященной моде, а также две лекции — «Мода будущего» и «Художник/дизайнер одежды 2 в 1». Также запланированы мастер-классы по созданию флорариума, мыла и футболок в стиле тай-дай.
Во время пешеходной экскурсии на следующий день участники праздничного тура прогуляются по центральной улице, заглянут в Тульский кремль и Кремлевский сад, а также послушают истории о тульских дворянах и местных артистах. А для тех, кто хочет посмотреть город самостоятельно, «Октава» подготовила рекомендации с самыми интересными местами Тулы и лучшими барами и рюмочными.