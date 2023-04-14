Против Ольги Бузовой подали иск на 1,1 млн евро

По словам истца, он заключил лицензионный договор на использование товарного знака Buzwine. Лейбл «Арчер» обязался проводить рекламные кампании товаров и услуг под этим брендом и заключить с Бузовой соглашение о продвижении алкогольной продукции. Предполагалось, что артистка разрешит использовать свое имя и образ в СМИ.