Против Ольги Бузовой подали иск на 1,1 млн евро

Приморский районный суд Петербурга зарегистрировал иск импортера и дистрибутора вина Global Wine Distribution (GWD) к Ольге Бузовой и музыкальному лейблу «Арчер» о взыскании убытков в размере 1,1 млн евро. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.
По словам истца, он заключил лицензионный договор на использование товарного знака Buzwine. Лейбл «Арчер» обязался проводить рекламные кампании товаров и услуг под этим брендом и заключить с Бузовой соглашение о продвижении алкогольной продукции. Предполагалось, что артистка разрешит использовать свое имя и образ в СМИ.
В апреле 2020 года истец получил от Бузовой уведомление об отзыве согласия на использование имени. По данным «Ведомостей», продюсер артистки объяснил расторжение договора с GWD неоднократным несоблюдением устных договоренностей.
Из‑за этого компании пришлось утилизировать всю произведенную продукцию и отказаться от закупок запланированного объема товаров. После этого Ленинский районный суд в Ростове-на-Дону принял решение взыскать средства с GWD в пользу Cheers Beverage Distribution.
Как отмечает GWD, гражданин в любое время может отозвать согласие на использование его имени и лица. Однако лицо, которое обладало этим правом, может потребовать возмещения причиненных ему убытков.