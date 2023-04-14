С начала года против Wildberries подали более 400 исков на общую сумму 560 млн рублей

Владельцы пунктов выдачи заказов (ПВЗ) и продавцы маркетплейса Wildberries начали массово подавать иски к компании. С начала года подано более 400 заявлений, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные «Спарк-Интерфакса» и гендиректора юрфирмы Fox Legal Consulting Александра Ефимова.
Общая сумма исковых требований составила 560 млн рублей. Почти столько же от Wildberries требовали в 2022 году: тогда этот показатель составил 640 млн рублей, но за 12 месяцев, а не за четыре, как сейчас.
Большинство заявлений связаны с исполнением обязательств по договорам, в частности агентским, и комиссионным соглашениям. Примерно в половине случаев истцы оспаривают начисленные ботами маркетплейса штрафы. Другая половина отрицает свою ответственность за потерянные или поврежденные товары.
В Wildberries заявили: «Рост числа исков к площадке носит формальный характер и связан исключительно с увеличением масштабов работы и числа партнеров у нее в разных сферах». Представитель компании считает, что это нормальная статистика для любой динамично растущей компании.
Кроме того, собеседник газеты из Wildberries считает, что «говорить о какой‑либо массовости неуместно», поскольку из партнерских ПВЗ недовольство высказали только 10–15, что составляет примерно 0,1% от общего количества пунктов.
В марте сотрудники Wildberries устроили забастовку из‑за изменений системы санкций для продавцов и пунктов выдачи заказов, которые повлекли за собой многомиллионные штрафы для них. «Афиша Daily» подробно рассказывала о причинах протестов и том, как они проходили.