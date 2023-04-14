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Metallica, Post Malone и трек в память о Диме Нове: главные релизы пятницы

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:54

Традиционно большинство исполнителей выпускают свои релизы в ночь на пятницу. Собрали для вас главные музыкальные новинки.

Metallica

«72 Seasons»

Одиннадцатый студийный альбом американских рокеров продолжительностью более 77 минут. Одно из главных отличий Metallica 2023 и 1983 годов — это тематика, которая со времен дебютного альбома «Kill ’Em All» изменилась на 180 градусов. Теперь вокалист Джеймс Хетфилд поет о преодолении личных демонов, а не следовании их примеру.

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Basic Boy

«123LF»

Первый проект уфимского хип-хоп-артиста Basic Boy с выхода прошлогоднего альбома «Ничто, никогда». В новом EP он экспериментирует с джерси-клабом, миксуя его с футуристическим хип-хопом, лоуфаем и электроникой.

«Релиз-эксперимент, написанный мной в очень непривычной обстановке, очень непривычными методами. Впервые в жизни я пробую писать что‑то моножанровое и считаю, что эксперимент удался!» — рассказал Basic Boy.

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Bones & Eddy Baker

«Jones Peak»

Для нового альбома Bones скооперировался со своим другом Eddy Baker (они вместе входили в состав хип-хоп-коллектива Seshollowaterboyz). На пластинке — 14 треков в классическом для американского рэпера звучании: элементы клауд-рэпа, трэпа и олдскульного попа.

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Петр Мамонов, «Звуки Му»

«Аэробус любви»

Посмертный альбом Петра Мамонова, которому сегодня исполнилось бы 72 года. На пластинку попали стихи, камерные номера, микромедитации и даже кулинарные рецепты. «„Аэробус любви“ — его наблюдения за процессами мироздания, рефлексия на тему человеческих отношений», — говорится в релизе.

Оформление пластинки еще при жизни выполнил сам Мамонов, после чего передал альбом своей жене Ольге в качестве полностью готового к изданию проекта.

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4NN4

«Ода»

Трек экс-вокалистки Cream Soda, посвященный погибшему другу и коллеге по группе Диме Нове.

«Мы знали друг друга с 2011 года, когда проект Димы и Ильи еще носил название „The Neft“. <…> В общей сложности вместе мы сделали около 50 треков. С 2022 года я пишу песни сама, но в своей голове — по-прежнему с Димой. Он всегда будет подсказывать мне, какое слово в этой строчке подойдет лучше всего, потому что за 10 лет мы сотворили десятки сотен строк, и этот стиль теперь навсегда в моем ДНК. Спасибо за все, Дима. Ты оставил здесь след, как и хотел», — сказано в заявлении артистки.

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Бикей Декада

«Батя»

В сингле замешаны классический рэп из девяностых и современный трэп. В нем Бикей проводит параллели между своим детством и современностью, позволяя заглянуть немного в свое прошлое, где уроки улицы и отца ценятся больше, чем диплом о высшем образовании.

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King Krule

«Seaforth»

«Seaforth» — лид-сингл, в клипе которого два золотистых ретривера путешествуют по миру. Он войдет в только анонсированный альбом «Space Heavy», посвященный исследованию пространства между двумя местами, которые музыкант считает своим домом.

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Scooter x Harris & Ford

«Techno Is Back»

Это уже второе сотрудничество Scooter с успешной австрийской командой диджеев Harris & Ford. Название трека говорит само за себя: «Techno Is Back» впечатляет криками Эйч Пи Бакстера и грубыми битами.

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Post Malone

«Chemical»

Завершает нашу подборку первый в этом году сольный сингл Post Malone, продюсированием которого занимались Луис Белл и Эндрю Уотт, получивший в 2021 году «Грэмми». В треке музыкант поет о невозможности отпустить отношения и просит прощения на фоне фолк-гитары, сочетающейся с современными поп-элементами.

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