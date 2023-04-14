Страны Балтии хотят отказаться от сжиженного углеводородного газа из России

Латвия, Литва и Эстония добиваются прекращения импорта сжиженного углеводородного газа (СУГ) из России. Об этом пишет Би-би-си со ссылкой на литовского министра энергетики Дайнюса Крейвиса.
«Мы пришли к единому мнению, что СУГ не должен импортироваться в три балтийские страны. Это, как я уже сказал, решение трех стран Балтии, поскольку европейских санкций в отношении СУГ нет», — заявил Крейвис.
Он добавил, что страны ищут общие решения, «как двигаться дальше». Властям предстоит найти альтернативные источники СУГ в других государствах.
Санкции Евросоюза распространяются только на сжиженный природный газ (СПГ). Из‑за этих ограничений в прошлом году продажи СУГ из России увеличились более чем в два раза.
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