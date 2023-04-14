Майкл Фассбендер и Донал Глисон сыграют в экранизации романа «Ночной паром в Танжер»

В качестве режиссера выступит Джеймс Марш («Вселенная Стивена Хокинга»), сценарий адаптирует сам автор книги Барри. «История [книги] строится вокруг любви и нежности на фоне всего этого позерства и насилия, а женские персонажи так же сильны и могущественны, как и мужчины. Это невероятно захватывающая перспектива», — отметил режиссер.