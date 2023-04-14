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Майкл Фассбендер и Донал Глисон сыграют в экранизации романа «Ночной паром в Танжер»

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:54

Майкл Фассбендер («12 лет рабства»), Донал Глисон («Бойфренд из будущего») и Рут Негга («Проповедник») исполнят главные роли в экранизации книги Кевина Барри «Ночной паром в Танжер». Об этом сообщает Deadline.

«Ночной паром в Танжер» вошел в десятку лучших книг года по версии New York Times. Ее действие разворачивается в Испании и Ирландии.

Сюжет рассказывает о колоритной паре гангстеров Морисе и Чарли, которые занимаются контрабандой наркотиков. Они возвращаются в Испанию, чтобы вновь посетить старые места, старых друзей и встретиться с опасными местными преступниками, разыскивая дочь Мориса Дилли.

В качестве режиссера выступит Джеймс Марш («Вселенная Стивена Хокинга»), сценарий адаптирует сам автор книги Барри. «История [книги] строится вокруг любви и нежности на фоне всего этого позерства и насилия, а женские персонажи так же сильны и могущественны, как и мужчины. Это невероятно захватывающая перспектива», — отметил режиссер.

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