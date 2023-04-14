Умер кинокритик Юрий Богомолов

В возрасте 86 лет умер кинокритик и отец режиссера Константина Богомолова Юрий Богомолов. Об этом сообщает ТАСС.
«Юрия Александровича не стало. Это случилось сегодня рано утром», — рассказал его сын.
Юрий Богомолов родился 9 марта 1937 года в Ленинграде. В 1965 году он окончил киноведческий факультет ВГИКа (мастерская Александра Грошева). С 1998 по 2004 год Богомолов занимал пост заведующего отделом культуры газеты «Известия», с 2004 по 2013 год — телеобозревателя в «Российской газете».
С 2005 по 2013 год он был колумнистом в РИА «Новости», а с декабря 2017 года — в журнале «Сноб». За свою карьеру он также писал статьи в такие издания, как The New Times, «Советская культура», «Литературная газета», «Московские новости», в журналы «Искусство кино», «Советский экран», «Киноведческие записки» и «Сеанс».
В числе работ Богомолова — книги «Художественное время на ТВ» (1975), «Хроника пикирующего телевидения» (2005). В 2009 году он получил премию «Ника» за вклад в кинематографические науки, критику и образование.