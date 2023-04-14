Умер кинокритик Юрий Богомолов

С 2005 по 2013 год он был колумнистом в РИА «Новости», а с декабря 2017 года — в журнале «Сноб». За свою карьеру он также писал статьи в такие издания, как The New Times, «Советская культура», «Литературная газета», «Московские новости», в журналы «Искусство кино», «Советский экран», «Киноведческие записки» и «Сеанс».