Маск запустил монетизацию контента в Twitter. В соцсети увеличился лимит символов до 10 тыс.

«Подайте заявку, чтобы предложить подписку на любой свой материал, от подробного текста до многочасового видео! Просто нажмите на „Монетизацию“ в настройках», — написал он.
Бизнесмен уточнил, что с пользователей iOS и Android будет взиматься по 30% комиссии с уплаченных подписчиками средств. По истечении первого года эта комиссия снизится до 15%, но соцсеть добавит свою, размер которой «будет небольшим».
«Мы также будем способствовать продвижению вашей работы. Наша цель — максимизировать процветание авторов. В любой момент вы можете покинуть нашу платформу и забрать свою работу с собой», — сказал он.
В соцсети также увеличился лимит символов в одном твите с 4 тыс. до 10 тыс. для подписчиков Twitter Blue. Помимо этого, пользователям теперь доступно форматирование шрифта — жирным и курсивом.