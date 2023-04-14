Повар Джеймс Оливер рассказал, что диктовал свои книги из‑за дислексии

Британский повар и телеведущий Джеймс Оливер рассказал в интервью Би-би-си о жизни с дислексией — диагнозе, при котором людям трудно писать или читать.
Только что из печати вышла его первая книга для детей с такими же проблемами. Во время интервью Оливер с трудом справлялся с эмоциями, отвечая, что для него это, возможно, самая важная книга.
«Просто мне кажется, что я, наконец-то, сумел избавиться от тяжелых воспоминаний школьных лет, которые есть у всех, кто испытывал трудности с обучением», — сказал он.
По словам телеведущего, у него был комплекс, связанный с письмом и чтением, еще со школьных времен. Как и у большинства людей с дислексией, Оливер также страдает от СДВГ (синдрома дефицита внимания и гиперактивности), поэтому ему пришлось разработать свой собственный принцип написания книги.
«Время в период локдауна было странным. И я, уже став взрослым, стал задумываться о том, что я могу сделать для саморазвития. Вот я и сидел по 10 минут в день — столько, сколько я могу на чем‑то сосредоточиться, — и писал книгу. В результате за четыре года у меня получилось 14 глав, которые я и отправил издателю», — рассказал он.
По словам Оливера, идея книги «Билли и большое приключение» появилась после того, как вместо чтения на ночь он стал придумывать сказки для своих детей. «Это было совсем непросто, поскольку они довольно быстро стали читать гораздо лучше меня. Вот они и сказали: „Папа, не читай, придумывай из головы“», — отметил он.
За свою карьеру Оливер написал более 30 кулинарных книг. По его словам, свои первые работы он наговаривал на диктофон, а не писал их собственноручно из‑за болезни.