Повар Джеймс Оливер рассказал, что диктовал свои книги из‑за дислексии

«Время в период локдауна было странным. И я, уже став взрослым, стал задумываться о том, что я могу сделать для саморазвития. Вот я и сидел по 10 минут в день — столько, сколько я могу на чем‑то сосредоточиться, — и писал книгу. В результате за четыре года у меня получилось 14 глав, которые я и отправил издателю», — рассказал он.