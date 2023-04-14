В «Пионере» пройдет спецпоказ южнокорейского триллера «Не слышу зла»

19 апреля в кинотеатре «Пионер» состоится спецпоказ южнокорейского триллера «Не слышу зла». Узнать подробнее и купить билеты можно на «Афише».
Перед сеансом зрителям расскажут об эволюции героинь триллеров и хорроров, а также о женщинах, которые меняют консервативные жанры.
В спикерах — редактор film.ru Настасья Горбачевская и автор «Сеанса» Ная Гусева; модератор встречи — редактор программы «Такое кино» на ТНТ Вероника Скурихина. После показа они обсудят картину со зрителями.
Фильм рассказывает о глухой девушке Кён-ми, работнице кол-центра, которая общается с клиентами с нарушением слуха. Однажды поздно вечером по пути домой она видит в темном переулке еще живую жертву орудующего в округе маньяка и, решив ей помочь, сама становится объектом преследования.
«Не слышу зла» снял Квон О Сын, в главных ролях снялись актеры Ви Ха Чжун, Пак Хун и Чин Ки Чжу. Премьера в мире состоялась 30 июня 2021 года.