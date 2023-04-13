Хейли Бибер запустила кулинарное шоу «Что на моей кухне?»

Американская модель Хейли Бибер запустила кулинарное шоу на YouTube под названием «What’s in My Kitchen?» («Что на моей кухне?»). Об этом сообщил The Hollywood Reporter.
Бибер опубликовала уже три эпизода проекта. Всего в первом сезоне шоу запланировано шесть серий. В них модель поделится рецептами своих любимых блюд, в том числе смузи, куриных крылышек и тостов.
Бибер назвала кулинарное шоу «естественным продолжением» серии интервью, которые также выходили на ее ютуб-канале. В них, как отметила модель, она часто была запечатлена за едой вместе с гостями.
«Мне нравится готовить и делиться блюдами с друзьями в соцсетях уже давно, и я не могу дождаться, когда смогу поделиться этим опытом с поклонниками нашей сети вместе с OBB и HexClad», — сказала Бибер.
Шоу станет благотворительным. Бибер будет закупать ингредиенты для программы у некоммерческой организации, а продюсеры проекта сделают пожертвование в Accion Opportunity Fund.