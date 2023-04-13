Paramount опубликовал трейлер фильма «Organ Trail»

Ролик представляет главную героиню картины — Эбигейл, которая выживает после столкновения с безжалостной бандой на знаменитой Орегонской тропе. Девушка теряет при инциденте всю свою семью и решает вырвать из рук преступников последнее, что у нее осталось — коня, принадлежавшего ее близким.