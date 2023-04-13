Paramount опубликовал трейлер фильма «Organ Trail»

На ютуб-канале Paramount Movies опубликовали трейлер фильма «Organ Trail». Его поставил режиссер Майкл Патрик Джэнн, известный по «Рассвету апокалипсиса» и сериалу «Уэйн».
Ролик представляет главную героиню картины — Эбигейл, которая выживает после столкновения с безжалостной бандой на знаменитой Орегонской тропе. Девушка теряет при инциденте всю свою семью и решает вырвать из рук преступников последнее, что у нее осталось — коня, принадлежавшего ее близким.
Главные роли в ленте исполнили Зои Де Гранд Мэйсон, Оливия Эпплгейт, Кле Беннетт, Сэм Траммелл. Оператором-постановщиком стал Джо Кесслер. Среди продюсеров фильма — Дэвид Кодрон, Майкл Патрик Джэнн и Дэвид Гендрон.
Сценарий картины написала дебютантка Мэг Тернер. Оценить ее работу, а также старания ее коллег можно будет с 14 апреля в кинотеатрах и с 12 мая — на цифровых платформах.
Орегонской тропой назвают дорогу, которую проложили в 1830-е годы от долины реки Миссури до современного штата Орегон. Орегонская тропа была старейшим маршрутом, связывавшим Великие Равнины с западом США и сыгравшим немаловажную роль в освоении Дикого Запада.