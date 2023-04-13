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Zara, H&M, Calvin Klein и другие европейские бренды, ушедшие из России, появились в Ozon

Илья Голубев
Сегодня в 00:32

Маркетплейс Ozon к весенне-летнему сезону подготовил витрины с коллекциями одежды, обуви и аксессуаров международных брендов, завезенных, очевидно, с помощью параллельного импорта.

К производителям относятся более 35 тыс. наименований от масс-маркета Zara и H&M до премиум-брендов Liu Jo и Calvin Klein. Утверждается, что в подборку маркетплейса включены только оригинальные товары.

В подборке «Любимые бренды» покупатели смогут найти одежду необходимых производителей по демократичной цене. Это более 20 тысяч товарных наименований в мужской и женской одежде.

В витрине можно найти брендовую одежду Nike, Tommy Hilfiger, Levi’s, Zara, Mango, H&M, HUGO, Calvin Klein, Liu Jo, сумки Furla и Coach . Такие бренды ранее были слабо представлены на маркетплейсах в таком количестве.

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