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Джоди Фостер расследует преступление в тизере четвертого сезона «Настоящего детектива»

Юлия Онодэра
Вчера в 22:36

На ютуб-канале HBO Max появился тизер четвертого сезона сериала «Настоящий детектив». Он выйдет в 2023 году и будет носить подзаголовок «Ночная страна»,

Главные роли в новом сезоне шоу исполнят двукратная лауреатка премии «Оскар» Джоди Фостер и американская боксерша и актриса Кали Рейс, известная по фильму «Заложница: Найти пропавшую».

Фостер и Рейс сыграют детективов, которые пытаются раскрыть ужасное преступление на Аляске. На арктической исследовательской станции исчезают восемь человек. Героиня Фостер отказывается верить, что произошедшее — случайность.

Ее позиция вызывает недовольство местных жителей. Ко всему прочему сама личность героини отталкивает окружающих. «Взгляни в зеркало. Никто не выносит тебя», — говорит ей коллега.

Тем не менее, детектив Лиз Дэнверс не намерена останавливаться — даже когда расследование начнет угрожать ее жизни. Попутно полицейским придется «противостоять тьме, которую они несут в себе», заявляет синопсис сезона.

Шоураннерами и режиссерами «Ночной страны» станут Барри Дженкинс и Исса Лопес. В актерский состав сезона войдут Кристофер Экклстон, Джон Хоукс, Анна Ламбе, Джоэл Д. Монтгранд, Фиона Шоу, Изабелла Стар Лабланк, Ака Нивиана, Финн Беннетт.

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ДЖОДИ ФОСТЕРКристофер ЭкклстонДжон Хоукс
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