«Он потерял голос?»: современные школьники оценивают песню «1979» группы The Smashing Pumpkins

Песня, которая в 1997 году была номинирована на премию «Грэмми» в номинации «Запись года», не вызвала сильных восторгов у современных школьников. «Он потерял голос?» — написал один из учеников, говоря о фронтмене Билли Коргане. Другие отметили «странные слова» и подчеркнули, что композиция «звучит старо», впрочем, с припиской «без обид, мистер Фишман». Но был среди записей на стикерах и вполне позитивный отзыв (по крайне мере, в сравнении с остальными): «Не самая лучшая песня, но можно послушать. Очень круто».