«Он потерял голос?»: современные школьники оценивают песню «1979» группы The Smashing Pumpkins

Джон Фишман, учитель английского языка из Флориды, иногда включает шестиклассникам на уроках песни, которые были популярны в конце прошлого века. А ученики, которые родились в 2012 году и слышат эти треки впервые, записывают свои реакции на стикерах. Так, например, песню Blondie «Heart of Glass» одни школьники оценили как «веселую и запоминающуюся», а другие назвали ее «музыкой для старых людей».
В другом ролике Фишман делится «мини-рецензиями» подростков на песню «1979» рок-группы The Smashing Pumpkins, которая вышла в 1995 году.
Песня, которая в 1997 году была номинирована на премию «Грэмми» в номинации «Запись года», не вызвала сильных восторгов у современных школьников. «Он потерял голос?» — написал один из учеников, говоря о фронтмене Билли Коргане. Другие отметили «странные слова» и подчеркнули, что композиция «звучит старо», впрочем, с припиской «без обид, мистер Фишман». Но был среди записей на стикерах и вполне позитивный отзыв (по крайне мере, в сравнении с остальными): «Не самая лучшая песня, но можно послушать. Очень круто».
Тем временем комментаторы испытали ностальгию, услышав дорогую для них песню из прошлого. «Честно говоря, это видео заставило меня разрыдаться. Одна из моих любимых песен всех времен», — написали под роликом.