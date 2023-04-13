Актеры Педро Паскаль и Колин Фаррелл попали в топ-100 самых влиятельных людей 2023-го по версии Time

Журнал Time поделился списком самых влиятельных людей 2023 года. Составители выделили несколько категорий: «Творцы», «Титаны», «Новаторы», «Лидеры», «Иконы» и «Первопроходцы».
В категорию «Творцов» попали Колин Фаррелл, Майкл Б.Джордан, Дрю Бэрримор, Остин Батлер, Обри Плаза, Райан Джонсон, Сальма Хайек, Нил Гейман и другие. Текст, посвященный Фарреллу, написала Николь Кидман, Бэрримор — Джимми Фэллон, Батлеру — Анджела Бассетт, Джонсону — Джейми Ли Кертис, Хайек — Пенелопа Крус, а Гейману — Джеймс МакЭвой.
В категорию «Иконы» попал Ке Хюи Кван, Педро Паскаль, сирийские пловчихи Сара и Юсра Мардини и король Чарльз. Также в списке оказалась американская баскетболистка Бриттни Грайнер, которую осудили в РФ за контрабанду и хранение наркотиков на девять лет и обменяли на россиянина Виктора Бута.
Среди «Первопроходцев» можно найти Doja Cat, MrBeast, Беллу Хадид и заключенных иранских журналисток Нилуфар Хамеди и Элахе Мохаммади. Среди «Лидеров» — Джо Байден, Олаф Шольц, Эван Гершкович, Елена Зеленская и другие.
Time включил в категорию «Титаны» Анджелу Бассетт, Илона Маска и Лионеля Месси, а Киллиана Мбаппе журнал отнес в категорию «Новаторы».