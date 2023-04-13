Актеры Педро Паскаль и Колин Фаррелл попали в топ-100 самых влиятельных людей 2023-го по версии Time

В категорию «Иконы» попал Ке Хюи Кван, Педро Паскаль, сирийские пловчихи Сара и Юсра Мардини и король Чарльз. Также в списке оказалась американская баскетболистка Бриттни Грайнер, которую осудили в РФ за контрабанду и хранение наркотиков на девять лет и обменяли на россиянина Виктора Бута.