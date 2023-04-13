Роберт Дауни-младший многократно меняет облик в тизере «Сочувствующего»

На ютуб-канале HBO Max опубликовали тизер мини-сериала «Сочувствующий» — экранизации одноименного романа Вьет Тхань Нгуена, за который писатель получил Пулитцеровскую премию в 2016 году.
Ролик предваряет выход проекта — он запланирован на 2024 год. Сериал расскажет о вьетнамском политическом заключенном и шпионе, который оказывается в США. Главную роль в «Сочувствующем» исполнил Хоа Сюаньдэ.
Шоураннером, сценаристом и режиссером «Сочувствующего» выступил Пак Чхан Ук, известный по фильмам «Олдбой» и «Служанка». Он пригласил на роли в проект в числе прочих Роберта Дауни-мл. («Чаплин») и Сандру О («Убивая Еву»).
Также в актерский состав сериала вошли Фред Нгуен Кхан, Тоан Ле, Ви Ле, Алан Чонг и другие. Роберт Дауни-мл. сыграет в «Сочувствующем» сразу нескольких персонажей, например конгрессмена и агента спецслужб.
Над сериалом будут работать сценарист Дон МакКеллар, Сьюзан Дауни, Аманда Баррелл, Ким Ли, Нив Фичман, Рон Шмидт и Джисун Бэк. Вьет Тхань Нгуен станет одним из исполнительных продюсеров.