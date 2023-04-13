Роберт Дауни-младший многократно меняет облик в тизере «Сочувствующего»

Шоураннером, сценаристом и режиссером «Сочувствующего» выступил Пак Чхан Ук, известный по фильмам «Олдбой» и «Служанка». Он пригласил на роли в проект в числе прочих Роберта Дауни-мл. («Чаплин») и Сандру О («Убивая Еву»).