Иностранцы в Грузии купили 15 000 квартир в 2022 году. Из них более 6000 приобрели россияне

При этом в ведомстве не уточнили, сколько из россиян одновременно были гражданами Грузии. На втором месте — граждане Израиля, купившие в прошлом году 1892 квартиры, на третьем — граждане Украины и 1321 квартира. Следом идут Иран, Турция, Беларусь, Германия, США, Казахстан и Армения.