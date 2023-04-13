Иностранцы в Грузии купили 15 000 квартир в 2022 году. Из них более 6000 приобрели россияне

В 2022 году 10,6 тыс. иностранцев приобрели в Грузии 15 тыс. квартир. Больше всего жилья приобрели россияне — 6062 квартиры, сообщает Bm.ge со ссылкой на грузинское Министерство юстиции.
При этом в ведомстве не уточнили, сколько из россиян одновременно были гражданами Грузии. На втором месте — граждане Израиля, купившие в прошлом году 1892 квартиры, на третьем — граждане Украины и 1321 квартира. Следом идут Иран, Турция, Беларусь, Германия, США, Казахстан и Армения.
В первом квартале 2023 года иностранные граждане приобрели 5159 квартир, из них граждане РФ — 2187 квартир. За этот период Соединенные Штаты заменила Польша.
Грузия стала одной из самых популярных стран для эмиграции из РФ после начала военной спецоперации на территории Украины. После объявления Владимиром Путиным частичной мобилизации на пропускном пункте «Верхний Ларс» в Северной Осетии образовались длинные пробки.