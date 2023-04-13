Реклама
Новости

Умерла британский дизайнер, создательница мини-юбки Мэри Куант

Виктория Шанина
Сегодня в 16:01

Британский дизайнер и модельер одежды Мэри Куант скончалась в возрасте 93 лет. Об этом The Guardian сообщило информагентство PA Media.

Семья Куант рассказала агентству, что дизайнер «мирно ушла в окружении близких в своем доме в Суррее, Великобритания».

Мэри Куант известна миру как изобретательница мини-юбки. Кроме того, она популяризировала новый предмет гардероба — носила его на все мероприятия, дополняла им свои коллекции в 60-х годах.

Знаменитую линейку Куант с мини-юбками представила в 1962 году, а уже в 1966 году получила орден Британской империи и стала символом новой эпохи модной индустрии. К тому моменту дизайнер сотрудничала уже с 16 компаниями.

«Невозможно переоценить вклад Куант в моду. Она представляла радостную свободу моды 1960-х годов и показала женщинам новый образец для подражания. Современная мода обязана ее новаторскому видению», — говорится в сообщении лондонского Музея Виктории и Альберта, где недавно проходила выставка, посвященная Мэри Куант.

расскажите друзьям
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»