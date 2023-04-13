Умерла британский дизайнер, создательница мини-юбки Мэри Куант

Британский дизайнер и модельер одежды Мэри Куант скончалась в возрасте 93 лет. Об этом The Guardian сообщило информагентство PA Media.
Семья Куант рассказала агентству, что дизайнер «мирно ушла в окружении близких в своем доме в Суррее, Великобритания».
Мэри Куант известна миру как изобретательница мини-юбки. Кроме того, она популяризировала новый предмет гардероба — носила его на все мероприятия, дополняла им свои коллекции в 60-х годах.
Знаменитую линейку Куант с мини-юбками представила в 1962 году, а уже в 1966 году получила орден Британской империи и стала символом новой эпохи модной индустрии. К тому моменту дизайнер сотрудничала уже с 16 компаниями.
«Невозможно переоценить вклад Куант в моду. Она представляла радостную свободу моды 1960-х годов и показала женщинам новый образец для подражания. Современная мода обязана ее новаторскому видению», — говорится в сообщении лондонского Музея Виктории и Альберта, где недавно проходила выставка, посвященная Мэри Куант.