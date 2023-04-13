В Южной Корее будут платить затворникам по 490 долларов в месяц, чтобы они возвращались в общество

Министерство по вопросам гендерного равенства и семей Южной Кореи разработало программу выплат детям и молодым людям в возрасте от 9 до 24 лет, ведущим затворнический образ жизни. Власти надеются, что денежная поддержка поможет им встроиться в общество.
Людей, отказывающихся от социальной жизни и зачастую стремящихся к крайней степени социальной изоляции и уединения, обозначают японским термином «хикикомори». Правительство Южной Кореи хочет попытаться помочь этим людям выйти из дома, чтобы пойти в школу, университет или на работу.
Участники программы будут получать 650 тыс. вон (490 долларов) ежемесячно, а несовершеннолетние — дополнительные пособия на посещение культурных мероприятий.
По данным Корейского института здравоохранения и социальных дел, около 350 тыс. человек в возрасте от 19 до 39 лет в Южной Корее считаются одинокими или изолированными — около 3% от этой возрастной группы. Согласно правительственному документу, одинокая молодежь часто происходит из неблагополучных семей, и 40% начали вести затворнический образ жизни еще в подростковом возрасте.
Среди других видов поддержки — оплата коррекции внешности получивших травмы людей (речь идет, например, о шрамах на теле, «за которые подростки могут стыдиться»), а также помощь со школьными и спортивными принадлежностями.