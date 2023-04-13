В Южной Корее будут платить затворникам по 490 долларов в месяц, чтобы они возвращались в общество

По данным Корейского института здравоохранения и социальных дел, около 350 тыс. человек в возрасте от 19 до 39 лет в Южной Корее считаются одинокими или изолированными — около 3% от этой возрастной группы. Согласно правительственному документу, одинокая молодежь часто происходит из неблагополучных семей, и 40% начали вести затворнический образ жизни еще в подростковом возрасте.