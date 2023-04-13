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Третий сезон драмы «Мир! Дружба! Жвачка!» выйдет в начале мая

Виктория Шанина
Сегодня в 15:18

Premier в своем телеграм-канале объявил дату выхода третьего сезона «Мир! Дружба! Жвачка!». Продолжение криминальной драмы о подростках девяностых дебютирует на стриминговой платформе 4 мая.

Сервис также показал постер с силуэтами главных героев. В новом сезоне мы точно увидим Саньку Рябинина в исполнении Егора Губарева, Женю (Валентина Ляпина), Вовку (Егор Абрамов) и Илью (Федор Рощин).

Герои предыдущих сезонов появятся уже чуть повзрослевшими. События развернутся во время президентских выборов 1996 года. Место действия — Тула.

Также к своим ролям вернутся Юрий Борисов, Полина Гухман, Ксения Каталымова, Степан Девонин, Никита Павленко и Лариса Удовиченко. Новый сезон пополнится Виктором Сухоруковым, Юрием Кузнецовым, Варварой Шмыковой, Федором Федотовым и Александрой Хромовой.

Режиссером «Мира! Дружбы! Жвачки!» выступил Антон Федоров, снявший ранее второй сезон. Проект продюсирует Антон Щукин.

Подробности по теме
Вышел тизер третьего сезона «Мир! Дружба! Жвачка!»
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Юрий БорисовЕгор ГубаревФедор РощинПолина ГухманКсения Каталымова
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