Третий сезон драмы «Мир! Дружба! Жвачка!» выйдет в начале мая

Premier в своем телеграм-канале объявил дату выхода третьего сезона «Мир! Дружба! Жвачка!». Продолжение криминальной драмы о подростках девяностых дебютирует на стриминговой платформе 4 мая.
Сервис также показал постер с силуэтами главных героев. В новом сезоне мы точно увидим Саньку Рябинина в исполнении Егора Губарева, Женю (Валентина Ляпина), Вовку (Егор Абрамов) и Илью (Федор Рощин).
Герои предыдущих сезонов появятся уже чуть повзрослевшими. События развернутся во время президентских выборов 1996 года. Место действия — Тула.
Также к своим ролям вернутся Юрий Борисов, Полина Гухман, Ксения Каталымова, Степан Девонин, Никита Павленко и Лариса Удовиченко. Новый сезон пополнится Виктором Сухоруковым, Юрием Кузнецовым, Варварой Шмыковой, Федором Федотовым и Александрой Хромовой.
Режиссером «Мира! Дружбы! Жвачки!» выступил Антон Федоров, снявший ранее второй сезон. Проект продюсирует Антон Щукин.