Apple официально отказалась от вольфрама, тантала и золота из России

Американский технологический гигант Apple перестал использовать российские ценные металлы при производстве смартфонов. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на отчетность компании.
Согласно документу, Apple отказалась от вольфрама, тантала и золота из России по требованию правительства США. В то же время в отчете указано, что компания по-прежнему получает вольфрам с завода «Молирен», который расположен в Московской области.
Управляющий директор рейтинговой службы (НРА) Сергей Гришунин отмечает, что Apple могла заместить поставки вольфрама из России, например, за счет Китая. А он, в свою очередь, может использовать российские концентраты для производства металла.
По подсчетам Гришунина, российские предприятия поставляли в США около 200 тонн вольфрама и как минимум 10 тонн золота в год. Теперь страна может получать эти металлы от китайских и индийских производителей.
«В целом можно говорить, что если американцы отказываются покупать металл в России, то им просто продают металл из другой страны, которая докупает его из РФ», — сказал он.
По словам исполнительного директора Консорциума российских разработчиков систем хранения данных Олега Изумрудова, несмотря на официальный отказ Apple от российского сырья, компания продолжит использовать материалы от отечественных предприятий. Все потому, что «найти сопоставимую по цене альтернативу сложно».