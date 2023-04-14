«Вашим ленивым коллегам платят столько же, сколько вам» и еще 10 вещей, которым может научить работа

Работа в коллективе может натолкнуть на неожиданные и порой не самые приятные мысли. Пользователи реддита делятся, какие уроки им преподала их профессиональная деятельность. Собрали 11 самых примечательных.
***
***
«Я постоянно вижу ситуации, когда продуктивный сотрудник зарывается в делах и сгорает, в то время как бездельники наслаждаются балансом между работой и личной жизнью и курят с боссом», — TheRedGoatAR15.
***
«Выполните 1000 заданий, и пусть 999 из них будут сделаны идеально, но то единственное, с которым случился промах, вам припомнят», — Upbeat_Shock_6807.
***
***
«Всегда требуйте письменно подтвердить повышение. Никогда не доверяйте рукопожатию менеджера», — gringoloco01.
***
«Никому на работе нет дела до вашего самочувствия. Позаботьтесь о себе сами. Возьмите чертов больничный и не расстраивайтесь из‑за этого. У вас одна жизнь, и поверьте, что, как только вы умрете, вас заменят еще до того, как ваше тело остынет. Будьте счастливы», — EvolvedCactus19.
***
«Один из первых уроков, преподанных мне старшим коллегой на одном из моих первых рабочих мест, можно сформулировать так: „Никогда не добивайтесь успеха в нелюбимом деле. Как только вы преуспеете в этом, руководство никогда не позволит вам заниматься чем‑то другим“», — Alexm920.
***
***
***
«Быть убедительным болтуном важнее, чем быть компетентным и талантливым. Посмотрите на Илона Маска», — Zumokoto77.
***
«Если вы уйдете из офиса раньше, чем медлительные работники, вас будут считать ленивым сотрудником — независимо от производительности/КПД/качества вашей работы», — Michelada.