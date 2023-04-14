Реклама
Новости

«Вашим ленивым коллегам платят столько же, сколько вам» и еще 10 вещей, которым может научить работа

Анна Красюк
Сегодня в 15:22

Работа в коллективе может натолкнуть на неожиданные и порой не самые приятные мысли. Пользователи реддита делятся, какие уроки им преподала их профессиональная деятельность. Собрали 11 самых примечательных.

***

«Награда за хорошую работу — еще больше работы», — colem5000.

***

«Я постоянно вижу ситуации, когда продуктивный сотрудник зарывается в делах и сгорает, в то время как бездельники наслаждаются балансом между работой и личной жизнью и курят с боссом», — TheRedGoatAR15.

***

«Выполните 1000 заданий, и пусть 999 из них будут сделаны идеально, но то единственное, с которым случился промах, вам припомнят», — Upbeat_Shock_6807.

***

«Токсичная рабочая среда не изменится. Немедленно уходите из такого места», — Same_Difficulty6727.

***

«Всегда требуйте письменно подтвердить повышение. Никогда не доверяйте рукопожатию менеджера», — gringoloco01.

***

«Никому на работе нет дела до вашего самочувствия. Позаботьтесь о себе сами. Возьмите чертов больничный и не расстраивайтесь из‑за этого. У вас одна жизнь, и поверьте, что, как только вы умрете, вас заменят еще до того, как ваше тело остынет. Будьте счастливы», — EvolvedCactus19.

***

«Один из первых уроков, преподанных мне старшим коллегой на одном из моих первых рабочих мест, можно сформулировать так: „Никогда не добивайтесь успеха в нелюбимом деле. Как только вы преуспеете в этом, руководство никогда не позволит вам заниматься чем‑то другим“», — Alexm920.

***

«Ленивым коллегам, скорее всего, платят столько же, сколько и вам», — Sinistrahaha.

***

«80% работы выполняют 20% сотрудников», — HSP-GMM.

***

«Быть убедительным болтуном важнее, чем быть компетентным и талантливым. Посмотрите на Илона Маска», — Zumokoto77.

***

«Если вы уйдете из офиса раньше, чем медлительные работники, вас будут считать ленивым сотрудником — независимо от производительности/КПД/качества вашей работы», — Michelada.

Подробности по теме
Переработки до полуночи и еще 6 случаев, когда новые сотрудники увольнялись в свой первый же день
расскажите друзьям
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»