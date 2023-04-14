«Вашим ленивым коллегам платят столько же, сколько вам» и еще 10 вещей, которым может научить работа

«Никому на работе нет дела до вашего самочувствия. Позаботьтесь о себе сами. Возьмите чертов больничный и не расстраивайтесь из‑за этого. У вас одна жизнь, и поверьте, что, как только вы умрете, вас заменят еще до того, как ваше тело остынет. Будьте счастливы», — EvolvedCactus19.