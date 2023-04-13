Каково работать с Зендаей, Энн Хэтэуэй и Приянкой Чопрой? Рассказывает звездный фотограф

Максим Сапожников, основатель продакшен-компании Fashion to Max, разрабатывал диджитал-кампании для всемирно известных модных домов — Valentino, Prada и Fendi. В рамках своей работы он много сотрудничает с именитыми моделями и актерами. В соцсетях фотограф поделился воспоминаниями о знаменитостях, с которыми ему довелось общаться на съемочных площадках. «99% информации о селебрети, которую вы знаете, — это созданный пиар-компаниями образ, — написал он под первым роликом из этой серии, — поэтому никогда не знаешь, что тебя ждет на съемках с тем или иным кумиром миллионов. Иногда приятно удивляешься, а иногда — наоборот».