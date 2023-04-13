Купание в раковине и сон в тапке: аккаунт «Щенки в случайные моменты жизни» собирает забавные кадры

Если что‑то и может помочь отвлечься от плохих новостей, то это фотографии со смешными животными. В твиттере есть целый аккаунт, где каждый день публикуют фотографии собак — «Perritos en situaciones random» («Щенки в случайных ситуациях», — перевод с испанского). И судя по тому, что на страницу подписано более 470 тыс. пользователей, выходки питомцев многим заметно поднимают настроение.
Фотографии, опубликованные в аккаунте, доказывают, что питомцы намеренно игнорируют специальные лежанки, заботливо приобретенные хозяевами. Здесь можно найти щенков, которые спят в мисках для еды — предварительно разбросав корм по всему полу, среди земли — вероятно, распотрошив кадку с растением, или даже в домашней тапочке. А одна из собак лежит на паркете, положив голову прямо на огромную пустую лежанку, чтобы хозяин точно понял, что она не так сильно интересует его любимицу.
На некоторых кадрах собаки принимают душ, причем это может быть как обычное купание в ванне, так и плескание в кухонной раковине. Другие четверолапые счастливо плавают в море, гуляют под дождем в специальном маленьком дождевике и даже «возят» крохотную тележку в супермаркете.