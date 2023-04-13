Купание в раковине и сон в тапке: аккаунт «Щенки в случайные моменты жизни» собирает забавные кадры

Фотографии, опубликованные в аккаунте, доказывают, что питомцы намеренно игнорируют специальные лежанки, заботливо приобретенные хозяевами. Здесь можно найти щенков, которые спят в мисках для еды — предварительно разбросав корм по всему полу, среди земли — вероятно, распотрошив кадку с растением, или даже в домашней тапочке. А одна из собак лежит на паркете, положив голову прямо на огромную пустую лежанку, чтобы хозяин точно понял, что она не так сильно интересует его любимицу.