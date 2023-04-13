Сколтех создал первую базовую станцию 5G в России

Разработка включает в себя программное обеспечение и образцы модулей, которые будут производиться по заявкам операторов и других заказчиков. Пока готова только одна партия оборудования, предназначенная для комплектации пилотной сети. До конца года объем выпуска базовых станций достигнет 100 штук.