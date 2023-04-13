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Сколтех создал первую базовую станцию 5G в России

Виктория Шанина
Сегодня в 12:10

Институт «Сколтех» при поддержке Фонда НТИ разработал первую отечественную базовую станцию пятого поколения связи (5G). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу фонда.

Проект создавался в течение трех лет в рамках госпрограммы Минцифры «Цифровая экономика». На разработку потратили 342 млн рублей, 300 тыс. из которых выделили из федерального бюджета.

Разработка включает в себя программное обеспечение и образцы модулей, которые будут производиться по заявкам операторов и других заказчиков. Пока готова только одна партия оборудования, предназначенная для комплектации пилотной сети. До конца года объем выпуска базовых станций достигнет 100 штук.

Базовая станция поддерживает ключевые сервисы 5G в диапазоне 4,4–4,99 ГГц. Максимальная скорость мобильного интернета — 1,4 гигабита в секунду.

«Благодаря модульной конструкции базовой станции и поддержке современной функциональности, разработка обладает экспортным потенциалом. Несколько дружественных стран уже проявили интерес к проекту», — заявили в пресс-службе.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что министерство планирует провести в 2025 году тестирование сетей связи стандарта 5G на российских базовых станциях в крупных городах. На данный момент небольшие зоны 5G работают в экспериментальном режиме в некоторых регионах.

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