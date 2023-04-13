Билли Магнуссен снимется в киноадаптации мультфильма «Лило и Стич»

Американский актер Билли Магнуссен («Не время умирать», «Черное зеркало») присоединился к актерскому составу киноадаптации мультфильма Disney «Лило и Стич». Об этом пишет Deadline.
По данным издания, Магнуссен сыграет одну из главных ролей. Если сюжет картины будет повторять анимационный оригинал, то внешне актер похож на серфера Дэвида Кауина, но говорить точно пока рано.
Ранее стало известно, что роль Лило сыграет юная гавайская актриса Майя Кеалоха. Также к касту присоединился Зак Галифианакис («Мальчишник в Вегасе») — кого он сыграет, неизвестно.
Режиссером картины выступит Дин Флейшер Кэмп, снявший фильм «Марсель, ракушка в ботинках». Сценарий ленты напишет Крис Кеканиокалани Брайт по наработкам Майка Вана Васа.
Дата начала съемок и премьеры пока не анонсирована. Также нет информации о том, как будет проходить дистрибуция картины. Ее могут выпустить в кинотеатрах или эксклюзивно на стриминговой платформе Disney+.
Оригинальный мультфильм «Лило и Стич» вышел в 2002 году. Он рассказывает о дружбе маленькой девочки Лило и инопланетного эксперимента по имени Стич, который изначально был создан, чтобы все разрушать.