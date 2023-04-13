Банки Швейцарии закроют счета россиян, которые платят налоги в российский бюджет

Швейцарские банки начали предупреждать клиентов из России, что закроют их счета, если те платят налоги в российский бюджет. Об этом пишет РБК со ссылкой на двух адвокатов из Швейцарии и источник в банковском секторе страны.
Управляющий партнер юридического бюро в Швейцарии Leolex Роман Кудинов рассказал, что предупреждения начали поступать клиентам UBS и Сredit Suisse около месяца назад. По его словам, в бюро обратилось около десяти россиян и «действия банков пока носят выборочный, а не массовый характер».
Он добавил, что в банках объясняют решение тем, что российские клиенты платят налоги государству, которое дестабилизирует ситуацию на Украине. Однако сам Кудинов считает, что банки вынуждены идти на такие шаги из‑за давления швейцарских властей, которые ужесточили контроль за исполнением санкций против России.
«Данные действия наше бюро расценивает как незаконные и планирует обжаловать их, как только наши клиенты получат официальные письменные уведомления», — отметил партнер Leolex.
Клиенты другого швейцарского адвоката уже столкнулись с блокировкой счетов по той же причине. Источник РБК в банковском секторе подтвердил, что такие предупреждения мог начать рассылать банк UBS.