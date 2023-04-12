Кинокомпания Neon представила трейлер триллера «Стоп-слово» с Маргарет Куэлли

На ютуб-канале кинокомпании Neon опубликовали трейлер триллера «Стоп-слово» («Sanctuary»), главные роли в котором сыграли Маргарет Куэлли («Однажды в… Голливуде», «Мой год в Нью-Йорке») и Кристофер Эбботт («Уловка-22»).
В видео Куэлли предстает в образе секс-работницы-доминатрикс Ребекки, которая вовлекает своего клиента Хэла в опасную игру. Отношения между героями становятся по-настоящему напряженными, когда мужчина решает покончить с их встречами.
Ребекка начинает шантажировать Хэла, требуя, чтобы тот поделился с ней своей зарплатой. Карьерный успех мужчины девушка считает своей заслугой. Героиня заявляет, что засняла все встречи с клиентом на видео.
Режиссером фильма выступил Закари Уигон, известный по картине «Машина сердца». Премьера ленты прошла на кинофестивале в Торонто осенью 2022 года.
Теперь «Стоп-слово» выйдет в широкий кинопрокат. В США фильм появится в кинотеатрах 19 мая, а в России — 25 мая.