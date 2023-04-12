Реклама
Новости

Казанскую школьницу приговорили к условному сроку за подпытку поджога военкомата

Юлия Онодэра
Сегодня в 00:23

Советский районный суд Казани приговорил ученицу 11-го класса к двум годам лишения свободы условно за попытку поджога военкомата. Об этом сообщил «Коммерсант».

Несовершеннолетнюю девушку осудили за покушение на умышленное уничтожение имущества по ч.3 ст. 30 и ч.2. ст. 167 УК РФ. Школьницу задержали на месте планируемого преступления в октябре 2022 года.

Тогда одиннодцатиклассница пришла к зданию военного комиссариата с тремя коктейлями Молотова. Два из них она кинула в сторону военкомата, но промахнулась. Третью попытку поджога пресекли.

Свой поступок 17-летняя девочка объяснила тем, что выступает против российской военной операции на территории Украины и мобилизации граждан России.

расскажите друзьям
теги
Коммерсант
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»