Казанскую школьницу приговорили к условному сроку за подпытку поджога военкомата

Советский районный суд Казани приговорил ученицу 11-го класса к двум годам лишения свободы условно за попытку поджога военкомата. Об этом сообщил «Коммерсант».
Несовершеннолетнюю девушку осудили за покушение на умышленное уничтожение имущества по ч.3 ст. 30 и ч.2. ст. 167 УК РФ. Школьницу задержали на месте планируемого преступления в октябре 2022 года.
Тогда одиннодцатиклассница пришла к зданию военного комиссариата с тремя коктейлями Молотова. Два из них она кинула в сторону военкомата, но промахнулась. Третью попытку поджога пресекли.
Свой поступок 17-летняя девочка объяснила тем, что выступает против российской военной операции на территории Украины и мобилизации граждан России.
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